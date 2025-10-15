Swiss Pass arbeitet schon länger an MyRide, einem Abrechnungs- und Rabattsystem, das nicht mehr auf Zonen, sondern auf zurückgelegten Strecken basiert. Dafür braucht der Kunde ein Smartphone und eine App. Interessierte können bereits heute mit der SBB-Preview-App an einem «Feldtest» teilnehmen. Als Kundin zahlt man monatlich 15 Franken – danach für vier Wochen nur den halben Preis für Einzelbillette. Also ähnlich wie mit einem Halbtaxabo, aber auf Monatsbasis. Wann das neue System umfassend eingeführt wird, ist unklar. Swiss Pass gab im Dementi einen «Zeithorizont 2035» an.