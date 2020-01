5. Der Reiseveranstalter teilt uns ein paar Wochen vor der Abreise mit, dass es eine Routenänderung gibt. Die Kreuzfahrt endet statt in Venedig in Genua. Damit fallen zwei Tage Venedig, Stadtrundgang und Oper aus. Kann ich mich wehren?

Es kommt darauf an. Der Reiseveranstalter darf von Gesetzes wegen Programm- und Leistungsänderungen vornehmen. Dieses Recht hat aber Grenzen: Jede erhebliche Änderung eines wesentlichen Vertragspunkts vor der Abreise berechtigt die Reisewilligen, vom Vertrag zurückzutreten. Unwesentliche Änderungen muss der Reisende hinnehmen. Das Auslassen einer speziell angepriesenen Destination, die für die Reisenden wesentlich war und ein Highlight der Reise darstellt, ist eine wesentliche Änderung. Sie können vom Veranstalter die Teilnahme an einer gleichwertigen Kreuzfahrt verlangen oder auch an einer günstigeren teilnehmen; der Preisunterschied muss dann zurückerstattet werden. Sie können aber auch ganz auf die Kreuzfahrt verzichten und den gesamten bereits bezahlten Betrag zurückfordern.