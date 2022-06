Die Zollbeamten staunten wohl nicht schlecht, als sie im Mai in Benken ZH ein japanisches Samuraischwert aus dem Jahr 1353 beschlagnahmten. Ein Mann und seine Tochter hatten das ungewöhnliche Objekt im Wert von 650'000 Euro bei der Einreise in die Schweiz nicht gemeldet. Es stellte sich heraus, dass die beiden nicht die Besitzer des Langschwerts sind. Der Mann arbeitet lediglich für den Besitzer und hatte den Auftrag erhalten, das Schwert in Stuttgart abzuholen und ihm nach Hause zu bringen. Es droht eine Strafe von bis zu 800'000 Franken.



Bereits im Januar machten die Beamten einen seltenen Fund. Zwei in der Schweiz lebende Personen hatten 69 geschützte Frösche aus Panama eingeführt und übers Internet verkauft. Gemäss dem Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten kann in einem solchen Fall eine Busse von 40'000 Franken oder sogar eine Freiheitsstrafe verhängt werden.