Ja, aber das kostet Sie vermutlich etwas. Schauen Sie zuerst in Ihren Reiseunterlagen nach, bis wann Sie kostenlos Ihre Reise stornieren können. Wenn die Annullationskosten bereits relativ hoch sind und die Situation in Griechenland weiterhin so ungewiss bleibt, dann lohnt es sich, abzuwarten: Wenn der Reiseveranstalter die Reise absagen muss, haben Sie gemäss Pauschalreisegesetz die Wahl zwischen einer Ersatzreise oder der Rückerstattung aller bezahlten Gelder. Informieren Sie Ihren Reiseanbieter rasch, für welche Option Sie sich entscheiden. Sie können aber keinen Schadenersatz für das separat gemietete Auto Mietwagen Die Tücken bei der Autovermietung im Ausland verlangen oder für den selbst gebuchten Pferdeausritt. Denn Waldbrände sind sogenannte höhere Gewalt, und den Reiseveranstalter trifft keine Schuld. Einen Reisegutschein müssen Sie hingegen nicht akzeptieren.