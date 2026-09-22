SBB bedauern, erstatten aber nichts zurück

Zwar beschwerten sich etliche Passagiere bei den SBB wegen der Fanstörungen, wie diese dem Beobachter bestätigen. Doch haben die Passagiere in diesem Fall kaum Rechte. Bei einer Verspätung von bis zu 59 Minuten gibts keine Billettrückerstattung. Erst ab 60 Minuten erhalten Passagiere 25 Prozent des Billettpreises zurück, ab 120 Minuten ist es die Hälfte des Billettpreises. Wenn die Entschädigung unter 5 Franken liegt, erhalten die Passagiere nichts.