Höhere Kosten – aber auch mehr Sparbillette

Alliance Swisspass begründet die Erhöhung mit der allgemeinen Teuerung sowie mit höheren Kosten für Personal, Energie, Material und Unterhalt. Gleichzeitig soll das Angebot an Sparbilletten ausgebaut werden. Für 2027 sind dabei Rabatte von insgesamt 90 Millionen Franken vorgesehen.



Kritik kommt vom Konsumentenschutz. Dieser warnt davor, dass der öffentliche Verkehr für viele Haushalte zu einer grösseren finanziellen Belastung wird. Zudem sieht er einen Widerspruch zum Ziel, mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen. Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Schweiz fordert er deshalb unter anderem flexiblere Abos und eine langfristige Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.