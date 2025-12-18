Trockene Kehlen

Vorbei geht es an gefühlt kilometerlangen Stapeln mit Kartons, sechs Meter hoch, zum «Skypod». Nach all dem Geratter und Gedröhne atmen wir auf – es ist nur noch halb so lärmig. Hier düsen «Sudy», «Jujy» oder «Kajo» herum. Die Roboter sehen aus wie kleine Autos und holen blitzschnell bestellte Produkte aus 20 Meter hohen Regalen. Wie schön wäre es, wenn sie uns ein Getränk servieren würden – unsere Kehlen sind schon ganz trocken. Bei ihrem Wert ist ihnen diese wertvolle Fähigkeit durchaus zuzutrauen: Ein Autöli kostet 35’000 Franken.