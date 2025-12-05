Laut Gesetz ist das erst möglich, nachdem die Kunden dem Verkäufer zweimal eine Frist zur Lieferung gesetzt haben und beide ungenutzt abgelaufen sind. Das gilt bei einem ungefähren Liefertermin, wenn etwa steht: «Der Lockenstab wird zwischen dem 19. und dem 23. Dezember geliefert.» Wenn ausnahmsweise ein bestimmter Tag garantiert ist, muss man nur eine Frist setzen. Beim Beobachter gibt es für beide Fristen Musterbriefe.