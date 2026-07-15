Kupferkabel oder Freileitung?

Sommer kann nicht glauben, dass die Kupferleitung zu seinem Haus abgestellt werden soll. Weil an seinem Wohnort die Umstellung auf Glasfaser in Verzug ist und etliche Bewohner wohl noch länger auf eine effiziente Glasfaserleitung warten müssen, macht er sich schliesslich selbst kundig. Von der Swisscom erfährt er: Das alte Netz wird in der Schweiz überhaupt nicht auf einen Schlag stillgelegt. Denn der Übergang zu Glasfaser ist ein mehrjähriges Programm. Je nach Region bleiben Kupferleitungen noch Jahre in Betrieb.