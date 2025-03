Was können Kundinnen tun? Eigentlich haben sie das Recht, ihr Abo kostenlos per Datum der Erhöhung zu kündigen. Sunrise entliess unseren Abonnenten trotzdem nicht aus seinem Vertrag. Auch weitere Rückmeldungen von Lesern an das Beobachter-Beratungszentrum zeigen, dass es schwierig ist, die Kündigung durchzusetzen.