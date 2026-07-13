Alles begann im November 2025, als Kolb am Black Friday ein Abo bei der Sunrise-Tochter Yallo abschloss. Ihr Vertrag für das bisherige Business-Abo bei Sunrise lief regulär bis Ende August 2026. Als Sunrise im Juni jedoch die Preise erhöhte, nutzte Christina Kolb das Sonderkündigungsrecht. Sie wollte per Ende Juli vorzeitig den Anbieter wechseln – ein simpler Vorgang mittels Portierungsformular.