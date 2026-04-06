Swisscom verteuert Handy-Abos für Kleinbetriebe massiv
Kleinunternehmer erhalten bei der Swisscom ein neues Abomodell – und sollen dafür viel mehr zahlen. Auch für Dienste, die sie nicht wünschen. «Eine Frechheit», findet der Solothurner Töffhändler Andreas Giger.
Eigentlich war Andreas Giger mit seinem Handyabo bisher ganz zufrieden. Dank verschiedenen Rabatten zahlte der langjährige Swisscom-Kunde für sein Geschäftshandy 68 Franken pro Monat. Darin inbegriffen waren ein «Connect Pack» für bis zu drei zusätzliche Geräte und internationale Anrufe. «Mehr brauche ich nicht», sagt der Motorradhändler aus dem solothurnischen Seewen.
Doch Giger bekommt künftig mehr – ungewollt und zu einem deutlich höheren Preis, wie er gegenüber dem Beobachter erklärt. Ende März teilte ihm die Swisscom mit, dass sein bisheriges Abo namens «InOne KMU mobile go» künftig «Protect & Connect Europe advanced» heissen werde. Darin inbegriffen sollten neu 2,5 Gigabyte Daten in allen nicht westeuropäischen Ländern, die Nutzung auf bis zu fünf zusätzlichen Smartphones sowie «Sicherheit und Privatsphäre dank BeemNet» sein – lauter Dienste, die Giger nicht braucht.
Massive Preiserhöhung
Und diese Dienste sind deutlich teurer als die bisherigen. Das neue Abonnement kostet nach einer zweimonatigen Einführungsphase 105 Franken pro Monat. Hinzu kommen 8,1 Prozent Mehrwertsteuer. Im alten Preis war diese inbegriffen. Giger rechnet vor: «105 Franken plus 8,1 Prozent Mehrwertsteuer, das sind Fr. 113.50 statt 68 Franken.» Anders ausgedrückt: eine Preiserhöhung um 67 Prozent. «Eine Frechheit», findet der Firmenchef.
Dem Kleinunternehmer stösst auch die Art und Weise auf, wie die Swisscom die neuen Vertragsbedingungen kommuniziert: «Wenn ich das Abonnement nicht will, muss ich aktiv kündigen, sonst wird es einfach aufgeschaltet. Von der Swisscom hätte ich ein kundenfreundlicheres Vorgehen erwartet.»
Swisscom: «Leistungsreicheres Produkt»
Die Swisscom erklärt auf Anfrage, das neue Angebot «Protect & Connect» umfasse deutlich mehr Leistungen, «unter anderem erweiterte Sicherheitsfunktionen und zusätzliche Services für mobiles Arbeiten». Befristete Rabatte und individuelle Gutschriften aus dem früheren Abonnement würden jedoch wegfallen: «Diese gelten nicht dauerhaft und sind nicht Bestandteil des neuen Angebots.»
Der höhere Preis ergebe sich «aus dem Wechsel auf ein leistungsreicheres Produkt, mit inkludierten Optionen und potenziell ohne frühere Sonderkonditionen» – lauter Dinge, die Motorradhändler Andreas Giger nach eigenem Bekunden weder wünscht noch braucht.
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- Schreiben der Swisscom
- Auskunft der Swisscom-Medienstelle