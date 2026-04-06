Doch Giger bekommt künftig mehr – ungewollt und zu einem deutlich höheren Preis, wie er gegenüber dem Beobachter erklärt. Ende März teilte ihm die Swisscom mit, dass sein bisheriges Abo namens «InOne KMU mobile go» künftig «Protect & Connect Europe advanced» heissen werde. Darin inbegriffen sollten neu 2,5 Gigabyte Daten in allen nicht westeuropäischen Ländern, die Nutzung auf bis zu fünf zusätzlichen Smartphones sowie «Sicherheit und Privatsphäre dank BeemNet» sein – lauter Dienste, die Giger nicht braucht.