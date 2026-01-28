Vergleich mit Wein und Schoggi

Forshufvud von Sourgood fügt hinzu: «Wir erwarten nicht, dass unser Brot für alle etwas ist.» Es sei wie bei Wein oder Schoggi: Aldi verkaufe Wein für unter Fr. 3.–, und dennoch seien Kunden bereit, über Fr. 30.– für eine gute Flasche eines guten Produzenten zu zahlen. «Einige entscheiden sich bewusst, Fr. 9.90 für eines unserer lang fermentierten Sauerteigbrote auszugeben, die viele Tage frisch bleiben, anstatt beispielsweise einen schnellen, teuren Drink in einer Zürcher Bar zu trinken.»