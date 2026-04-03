Warum jetzt ausgerechnet die Freilandeier fehlen
Migros und Coop haben zu wenige Schweizer Freilandeier, um die Nachfrage vor Ostern abzudecken. Auch weil eine andere Eiersorte nicht mehr so gefragt ist.
Die Migros warnt derzeit in einzelnen Filialen am Eierregal vor einem «schweizweiten Engpass bei Schweizer Freilandeiern». In über einem Dutzend Filialen gab es letzte Woche keine Freilandeier aus der Schweiz.
In den Migros-Filialen Arlesheim, Bern-Freudenberg, Thun-Oberland, Buchs SG, Rheinfelden oder Landquart waren gemäss den Angaben auf der Migros-Homepage die Sechserpackungen Freilandeier teilweise tagelang nicht verfügbar. (Mit diesen Tipps bleiben Eier bis Ostern frisch.)
Freiland am beliebtesten
Auch Coop kämpft mit einer Eierknappheit wenige Wochen vor Ostern. Es könne vorkommen, dass Freilandeier «kurzfristig nicht in den üblichen Mengen verfügbar sind», schreibt der Händler.
Bei Migros und Coop sind davon hauptsächlich Schweizer Freilandeier betroffen. Denn diese sind die beliebtesten. Die Nachfrage sei in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen und könne aufgrund begrenzter Produktionskapazitäten nicht vollständig gedeckt werden, schreibt die Migros.
Tierwohl viel wichtiger geworden
Der Blick in die Statistik bestätigt einen Tierwohl-Trend: Noch 2018 kauften die Konsumentinnen und Konsumenten gleich viele Schweizer Bodeneier wie Schweizer Freilandeier. Im vergangenen Jahr waren bereits 60 Prozent aller verkauften Schweizer Eier Freilandeier und nur noch 15 Prozent Bodeneier. Der Rest waren Bioeier.
Der Unterschied ist gross: Bodenhaltungs-Legehennen dürfen nie auf eine Wiese, lediglich in einen Frischluft-Wintergarten. Eine Freilandlegehenne hat täglichen Zugang zu 2,5 Quadratmeter Wiese, bei Biolegehennen ist es doppelt so viel.
Oster-Nachfragespitze
Jedes Jahr steigt wenige Wochen vor Ostern die Eiernachfrage stark an. So wurden im letzten Jahr in den Monaten März (vor Ostern) und Dezember (vor Weihnachten) über 60 Millionen Schweizer Eier im Detailhandel verkauft. Im Juli war der Absatz mit 40 Millionen am niedrigsten, wie Zahlen des Bundesamts für Landwirtschaft zeigen.
Die Migros schreibt: «Die Versorgungslage bei Schweizer Freilandeiern ist nach wie vor angespannt – insbesondere kurz vor den Feiertagen.» Um die Regale während der Osterzeit dennoch ausreichend füllen zu können, greife die Migros vermehrt auf Importe zurück. Auch Coop importiert mehr Freilandeier.
Eierkonsum steigt
Der Eierkonsum nimmt zu. Im Jahr 2019 verzehrte eine Person noch 184 Eier, im vorletzten Jahr waren es bereits 198.
Daniel Würgler weiss, dass es derzeit leere Eierregale bei den Detailhändlern gibt. «Die Zeit vor Ostern ist natürlich von hoher Nachfrage geprägt», sagt der Präsident von Gallosuisse, der Genossenschaft der Schweizer Eierproduzenten. Gleichzeitig könne man die Produktion nicht einfach so hochfahren. «Wir arbeiten mit Lebewesen, die nicht auf Knopfdruck mehr produzieren», sagt Würgler.
Die Eierproduzenten könnten die Produktion zudem nicht ausschliesslich auf die Nachfragespitzen vor Ostern und vor Weihnachten ausrichten. «Denn dies hätte hohe Überschüsse im Sommer zur Folge.»
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 18. März 2026 veröffentlicht.
Haben Sie genügend Eier für Ostern? Werfen Sie Eier weg, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Schreiben Sie uns in den Kommentaren.
- Migros und Coop: Verkaufsangaben und Aussagen
- Genossenschaft der Schweizer Eierproduzenten (Gallosuisse): Aussagen
- Bundesamt für Landwirtschaft: Statistik nach Monaten und nach Jahren