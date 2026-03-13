Nicht vorschnell wegwerfen: Gemäss einer repräsentativen Umfrage werfen 16 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ihre Lebensmittel am ersten Tag, an dem das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist, sofort weg. Das muss nicht sein: Dieses Datum sagt lediglich aus, dass ein Produkt bis zu diesem Tag bei richtiger Lagerung Geschmack, Geruch, Nährwert und Beschaffenheit behält. Ob Eier nach diesem Stichtag noch geniessbar sind, lässt sich leicht prüfen: mit dem Wassertest (siehe oben).