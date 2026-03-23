Daniel Würgler weiss, dass es derzeit leere Eierregale bei den Detailhändlern gibt. «Die Zeit vor Ostern ist natürlich von hoher Nachfrage geprägt», sagt der Präsident von Gallosuisse, der Genossenschaft der Schweizer Eierproduzenten. Gleichzeitig könne man die Produktion nicht einfach so hochfahren. «Wir arbeiten mit Lebewesen, die nicht auf Knopfdruck mehr produzieren», sagt Würgler.