Die Anzahlung sei ein Teil der Gesamtkosten, schreibt das Seco. «Der tatsächlich zu bezahlende Gesamtpreis ist deshalb nicht erst im weiteren Bestellprozess, sondern bereits auf der Übersichtsseite der Aboangebote bekanntzugeben.» Bisher habe man keine Kenntnis von dieser Preisbekanntgabe gehabt, und deshalb seien bislang auch keine Massnahmen ergriffen worden.