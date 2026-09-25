Wenn das Auto plötzlich 270 Franken mehr pro Monat kostet
Die Autovermietungsfirma Carvolution verspricht, günstiger zu sein als Leasing. Doch der tiefe Monatspreis kann täuschen. Der Bund sagt, die Art der Preisbekanntgabe verstosse gegen das Gesetz.
Lina Schmid aus Baden mietete für ihre Familie ein Jahr lang ein Auto für angeblich 415 Franken pro Monat. Heute sagt die Frau, die eigentlich anders heisst: «Die günstigen Monats-Mietpreise sind eine Augenwischerei.»
Denn eigentlich zahlte Schmid 270 Franken mehr. «Wir mussten am Ende der Mietdauer feststellen, dass wir eigentlich 685 Franken pro Monat bezahlt haben», sagt Schmid. Das entspricht dem Monatsbetrag inklusive der im Voraus getätigten Anzahlung von 3240 Franken.
Das Problem: Dass diese Anzahlung eine Zusatzzahlung ist, war Schmid nicht klar. Sie dachte, die Anzahlung werde von der Monatsmiete von 415 Franken abgezogen – und nicht draufgeschlagen.
«Die Preisgestaltung von Carvolution scheint den Zweck zu haben, die Monatsmiete tiefer aussehen zu lassen, als sie effektiv ist», sagt Schmid.
Laut Behörde ein Gesetzesverstoss
Gemäss der Aufsichtsbehörde des Bundes sind die Tiefst-Monatspreise, die auf der Startseite von Carvolution angezeigt werden, gesetzeswidrig. «Die tiefe monatliche Rate, die nur durch eine zusätzlich zu bezahlende Anzahlung des Gesamtpreises konstruiert werden kann, stellt aus unserer Sicht einen Verstoss gegen die Preisbekanntgabeverordnung dar», schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco dem Beobachter.
Der Trick: Bei Carvolution wird erst auf den zweiten Klick ersichtlich, wie teuer der Monatspreis inklusive der Zusatzzahlung ist. Doch das ist laut Gesetz unzulässig. Die Aufklärung über den Preis muss bereits zu Beginn eines Angebots erfolgen und sämtliche Preisbestandteile umfassen.
Die Anzahlung sei ein Teil der Gesamtkosten, schreibt das Seco. «Der tatsächlich zu bezahlende Gesamtpreis ist deshalb nicht erst im weiteren Bestellprozess, sondern bereits auf der Übersichtsseite der Aboangebote bekanntzugeben.» Bisher habe man keine Kenntnis von dieser Preisbekanntgabe gehabt, und deshalb seien bislang auch keine Massnahmen ergriffen worden.
Preisvergleich mit Leasing-Angeboten heikel
Und was ist mit dem Versprechen von Carvolution, das Automieten billiger zu machen als Autoleasing? So verspricht die Vermietungsfirma beispielsweise, der Opel Corsa Hybrid Edition sei 250 Franken günstiger als Leasing bei einer Mietdauer von eineinhalb Jahren sowie einer bestimmten Anzahlung und Kilometerzahl. Das kann tatsächlich so stimmen. Dennoch sieht das Seco den Preisvergleich kritisch.
Gemäss der Aufsichtsbehörde vergleicht Carvolution Äpfel mit Birnen. Automiete und Leasing seien unterschiedliche Vertragsarten mit unterschiedlicher Kostenstruktur. Ein Vergleich könne eine falsche Vorstellung über die Vergleichbarkeit der beiden Angebote geben.
Carvolution sieht kein Problem
Carvolution bezeichnet die Preise auf der Startseite als «Einstiegspreise» und will kein Problem erkennen. Es handle sich um eine Darstellung der verfügbaren Modelle. Wer auf ein Fahrzeug klicke, gelange auf jene Seite, wo die Konditionen transparent ausgewiesen würden.
Der verwendete Preisvergleich beruhe auf objektiv nachvollziehbaren und überprüfbaren Grundlagen. Das Mietangebot von Carvolution sei immer günstiger als Leasing, sofern man die Gesamtkosten über die gesamte Laufzeit vergleiche. Sollte ein vergleichbares Leasingangebot inklusive aller Nebenkosten tatsächlich günstiger sein als das Carvolution-Angebot, würde der Abopreis entsprechend reduziert werden.
- Berechnen Sie die Monatsmiete oder den Monatsleasing-Betrag zuerst gänzlich ohne «Anzahlung». Nur so sehen Sie, was Sie monatlich tatsächlich ungefähr bezahlen müssen.
- Vergleichen Sie die Preise vor einem Mietabschluss. Auf Gowago.ch und anderen Vergleichsseiten sind Leasing-Kosten für Gebrauchtwagen ersichtlich. Bei kurzen Laufzeiten ist ein Autoabo in der Regel günstiger als Leasing.
- Lina Schmid (Name geändert): Vertrag und Aussagen
- Carvolution und Leasingplattform Gowago.ch: Preisbeispiele
- Staatssekretariat für Wirtschaft Seco und Carvolution: Stellungnahmen
- Schweizerische Eidgenossenschaft: Preisbekanntgabeverordnung