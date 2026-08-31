Juristisch gilt: Wer aus einer Tatsache Rechte ableitet, muss sie beweisen (Art. 8 ZGB). Im vorliegenden Fall müsste also der Kunde belegen können, dass der Karosserieschaden noch nicht vorhanden war, als er sein Auto in der Werkstatt abgab. Soll man also vor jedem Service den aktuellen Zustand des Wagens dokumentieren? «Es mag übertrieben erscheinen, aber grundsätzlich ja», sagt TCS-Jurist Yves Alain Moor. «Das ist der Preis der Beweislastverteilung – und dauert 60 Sekunden.»

Damit Kunden auf der sicheren Seite sind, empfiehlt Moor bei jedem Garagenaufenthalt, ähnlich wie bei der Übernahme eines Mietwagens: