«Mein Mann fragt immer wieder, ob ich mir wirklich sicher bin»: So beginnt ein kurzes Video, das derzeit dutzendfach als Werbung auf Youtube ausgespielt wird. «Aber wir müssen unsere Boutique schon nächste Woche schliessen», fährt die Stimme fort. Im Bild sind dazu Ringe und Uhren zu sehen und schliesslich eine ältere Frau, die eine Kiste mit dem Aufdruck «Juwelier Keller» zum Versand bereit macht.