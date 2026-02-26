Wie sehr wir noch an Noten und Münzen hängen
Selbst in der realen Welt zahlen wir am liebsten bargeldlos. Und doch tragen wir im Schnitt fast 100 Franken auf uns. Eine grafische Übersicht über unsere Beziehung zum Bargeld.
Am 8. März 2026 stimmt die Schweiz darüber ab, ob sie die Verfügbarkeit des Bargelds in der Schweizer Verfassung verankern will. Wird die Initiative angenommen, ist der Bund verpflichtet, jederzeit genügend Münzen und Banknoten bereitzustellen. Volk und Stände müssen einem Währungswechsel zwingend zustimmen.
Die Initiative und der Gegenentwurf verankern diese beiden Punkte neu in der Verfassung. Wir wollten wissen: Wie bezahlen Schweizerinnen und Schweizer am liebsten? Wie weit ist der nächste Bankomat im Durchschnitt entfernt? Und wie viel Falschgeld ist im Umlauf? Eine grafische Übersicht.
Mit Karte bitte!
Blick ins Portemonnaie
So viele Tausender!
Wo ist der nächste Bankomat?
Vorsicht, Falschgeld!
