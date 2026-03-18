Mit den Gutscheinen von Smartbox lässt sich auf deren Website nach entsprechenden Angeboten stöbern. Eckhart und ihr Partner Lorenz Hablützel, die in Wirklichkeit anders heissen, werden fündig. Sie lösen den Gutschein für eine Nacht in einem Viersternehaus oberhalb von Lugano ein. «Weil wir nicht nur wegen einer Nacht ins Tessin fahren wollten, entschieden wir uns, im selben Hotel eine weitere Nacht zu buchen», erzählt Hablützel.