In der Nacht auf den 25. Juli hat eine unbekannte Frau das Babyfenster beim Kantonsspital Olten geöffnet. Sie legte ihr Neugeborenes ins warme Bettchen und verschwand wieder in der Dunkelheit. Dem Mädchen geht es gut, wie das Spital später vermeldete. Es wurde heimlich geboren, die Mutter konnte es nicht behalten.



Das erste Schweizer Babyfenster wurde 2001 beim Spital Einsiedeln eröffnet, es folgten sieben weitere. Das Hilfsangebot, auch Babyklappe genannt, richtet sich an Mütter in Notsituationen. Es soll verhindern, dass Neugeborene ausgesetzt oder sogar getötet werden.



Die wichtigsten Fragen und Antworten.