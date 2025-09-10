Nicola Andreossi findet das «sehr amerikanisch». «Es kommt negativ rüber. Und zwar auf beiden Seiten des Kartenterminals», meint der 32-Jährige. Er arbeitet schon sein halbes Leben im Gastgewerbe. Zuerst in einem Hotel, dann saisonal in einer Badeanstalt im Sommer und im Winter in einer Bar, einem Club und in Restaurants in St. Moritz. Und schliesslich in verschiedenen Restaurants. Aktuell ist er Chef de Service im Restaurant Rosso, einem Zürcher Szenelokal.