«Es ist weiterhin ein grosses Problem, dass viele Betroffene zu gesund für die IV, aber zu krank für den Arbeitsmarkt sind. Dann muss die Sozialhilfe einspringen», sagt Markus Kaufmann, Geschäftsführer der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos). Deshalb brauche es neue Modelle, um Jugendliche im Arbeitsleben zu halten. Er warnt aber: «Wenn die IV-Revision zur Sparübung wird, wirkt sich das direkt auf die Sozialhilfe aus.» Das spürten dann die Gemeinden und Kantone.