Warum sinkt die Rente aus der Pensionskasse?

Zwar sind die Löhne seit damals gestiegen – doch gesunken ist der sogenannte Umwandlungssatz. Er bestimmt, wie viel monatliche Rente aus dem angesparten Kapital resultiert. Während der Satz früher rund 7 Prozent betrug, liegt er heute oft bei 5 Prozent oder weniger. Viele Versicherte empfinden das als unfair: Sie haben gleich viel einbezahlt wie ihre Vorgängerinnen und Vorgänger – erhalten aber deutlich weniger.