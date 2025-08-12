KLuG hatte seit längerem Geldprobleme

KLuG hatte seit längerem Probleme, diese Liquiditätsquote zu erfüllen. Letztes Jahr erhielt die Versicherung deshalb vom BAG die Auflage, mitten im Jahr die Prämien zu erhöhen. Dies berichteten unter anderem die CH-Media-Zeitungen.



Und der Zuger Verein ist nicht der einzige Versicherer, der zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten hatte: 11 von 44 Krankenversicherern erfüllen diese Vorgabe nicht. Das berichten CH-Media-Zeitungen und der «Blick». Sie zitieren die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Es beaufsichtigt die Krankenkassen und publiziert jedes Jahr den sogenannten Solvenztest.