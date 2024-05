Die Belästigung im öffentlichen Raum ist ein Problem

Niemand, wirklich niemand will bei einem Altstadtbummel von einer besoffenen Horde befummelt, bemalt oder bedrängt werden. Warum unter dem Deckmantel der Liebe O.K. sein soll, was in jeder anderen Lebenslage als Übergriff eingestuft würde, bleibt unklar. Das sind keine Mutproben. Das sind Anschläge.