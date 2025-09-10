Die Frage, wie die Schweiz künftig sicherstellen will, dass solche Verfehlungen nie mehr geschehen, bleibt unbeantwortet. Ebenso offen ist, wie Bund und Kantone Betroffene wirksam bei ihrer Herkunftssuche unterstützen. Die Angebote bestehen bisher mehr oder weniger nur auf dem Papier. So verstreicht wertvolle Zeit – Zeit, die adoptierte Personen benötigen, um ihre inzwischen betagten Angehörigen vielleicht noch zu finden. Denkwürdig: Bund und Kantone tun nichts, um dies in absehbarer Zukunft zu ändern.

