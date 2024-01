Und die Kantone? In den meisten werden E lektroautos über die Fahrzeugsteuer subventioniert. Ist das richtig? Die Frage sei erlaubt, schliesslich ist ihre Belastung für die Umwelt nicht zu vernachlässigen. Die Statistiken zeigen, dass die Fahrzeugflotte in der Schweiz jedes Jahr nicht nur elektrischer, sondern auch immer schwerer und leistungsstärker wird. Wir verschliessen die Augen vor der grauen E nergie, die für ihre Herstellung benötigt wird, und vor den Feinstaubpartikeln, die beim Beschleunigen mit Motoren von über 300 PS entstehen. Die Devise lautet: E in E lektroauto ist per definitionem umweltfreundlich! Woher die E nergie dafür kommt, aus Atomstrom oder von Wärmekraftwerken im Ausland, spielt keine Rolle.