Geld beflügelt die Fantasie, und viel Geld erst recht. Warum also, so fragte sich der Luzerner Regierungsrat kürzlich, warum sollte man die halbe Million Franken, die der Auftritt als Gastkanton am Zürcher Sechseläuten 2027 kostet, nicht einfach aus den Lotteriegeldern nehmen, die man Jahr für Jahr von Swisslos erhält? Schliesslich sind in den 16 verschiedenen Fonds, in die der Kanton diese Gelder aufteilt, satte 10,9 Millionen Franken vorhanden, die man theoretisch ausgeben könnte.