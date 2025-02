Immerhin: Zentren wie dasjenige in Genf brächten mutmasslich Fortschritte – auch für die Strafverfolgung, wie Beispiele aus der Waadt und aus Bern nahelegten, wo es bereits Krisenzentren gebe. Laut Funiciello habe die Praxis gezeigt, dass in diesen Kantonen die Verurteilungen wegen sexualisierter Gewalt zugenommen hätten. Der Kanton Zürich führt mit den Forensic Nurses derzeit ein Pilotprojekt durch. Beim HUG in Genf heisst es, man plane zirka 600 Beratungen im Jahr.