Verbot massiv unter Druck

In Zusammenhang mit den Chemikalien haben sich bereits vielerorts Probleme gezeigt: In Bayern durften Anwohner eines verseuchten Landstrichs rund um eine Fabrik kein Blut mehr spenden, weil es zu stark belastet war. In Belgien dürfen Eier von Hühnern aus dem Umkreis von mehr als einem Kilometer rund um eine Fabrik nicht gegessen werden, Kinder sollen nicht auf unbedecktem Boden spielen. In der Schweiz gibt es im Wallis Fischfangverbote wegen PFAS, und in St. Gallen droht ein Verkaufsverbot für belastetes Fleisch. In der Schweiz stehen in den nächsten Jahren teure Sanierungen an.