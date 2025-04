Nicole Platel, 2024 suchten täglich 131 Kinder und Jugendliche über die Nummer 147 oder die schriftlichen Kanäle bei der Pro Juventute Hilfe. Das sind 10 mehr als im Jahr davor. Geht es den Jugendlichen wirklich schlechter?

Darauf gibt es – wie so oft im Leben – keine einfache Antwort. Die Krisen kamen in den letzten Jahren Schlag auf Schlag: erst die Pandemie, dann der Ukrainekrieg, steigende Preise bei Konsumgütern und dann der Gaza-Konflikt – all das in Echtzeit auf dem Handy und damit auch in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Das belastet sie psychisch.