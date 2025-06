Exhibitionist durfte wieder Lehrer sein

Ein im Bericht geschilderter Fall fällt in die Zeit von Abt Henri Salina (im Amt von 1970 bis 1999). Ein Domherr wurde von einem Gericht wegen Exhibitionismus verurteilt. Die Abtei versetzte den Mann für vier Jahre an einen anderen Ort, nahm ihn danach aber wieder in Saint-Maurice auf.