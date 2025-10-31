ETH-Ökonomin Martínez sagt, die Erbschaften an der Spitze der Vermögenspyramide seien mittlerweile so gross, dass ein Selfmadeunternehmer das kaum je übertreffen könne – erst recht nicht in jungen Jahren. «Marc Lemann kann noch so erfolgreich sein als Start-up-Unternehmer – dass er seinen Vater Jorge Lemann damit übertrumpft, ist wenig wahrscheinlich.»