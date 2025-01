Walter Emmisberger erfuhr vor über zehn Jahren nur durch Zufall, dass auch an ihm nicht zugelassene Substanzen ausprobiert wurden. Nach seiner Geburt 1956 wurde er seiner Mutter weggenommen und fremdplatziert. In dieser Zeit musste er Gewalt und Missbrauch über sich ergehen lassen. Als er vor über zehn Jahren seine Geschichte aufarbeiten wollte, stiess er in seiner Patientenakte der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen auf Hinweise zu den Prüfsubstanzen.