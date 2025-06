Als Birgit Althaler die Betreuung nicht mehr allein stemmen kann, sucht sie auf dem Uni-Marktplatz Unterstützung – erst stundenweise, dann in grösserem Umfang. Im Mai 2023 beantragt der behandelnde Arzt bei der Sozialversicherungsanstalt eine ganztägige Betreuung. Diethelm droht am eigenen Speichel zu ersticken. Er darf nicht mehr allein sein, ein Heim kommt aber für ihn nicht in Frage. Denn das Paar hat sein Haus über Jahre rollstuhlgerecht umgebaut. «Zu Hause ist die Pflege sowieso einfacher», so Diethelm. Und selbst Kliniken betreuen nicht rund um die Uhr.