Der Nationalrat hat sich schon im Mai mit 134 zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen für eine Gesetzesanpassung ausgesprochen. Im Rahmen der Herbstsession hat jetzt auch der Ständerat den Gesetzesentwurf mit 33 zu 4 Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. Der neue Artikel soll präventiv wirken. Es soll klar sein, dass Körperstrafen und andere erniedrigende Behandlungen verboten sind.