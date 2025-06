Demonstranten besetzen in Genf und Lausanne am 9. Juni die Gleise, um gegen den Krieg in Gaza zu protestieren. Das führt zu verspäteten Zügen. Rund 80 Züge fallen ganz aus, Zugreisende bleiben auf der Strecke. Ist das legitim, um auf ein politisches Problem aufmerksam zu machen? Der Beobachter ordnet ein, was bei Demonstrationen gilt.