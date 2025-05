Zudem soll in einem weiteren Absatz verankert werden, dass die Kantone dafür zu sorgen haben, dass sich Eltern und Kinder bei Schwierigkeiten in der Erziehung gemeinsam oder einzeln an Beratungsstellen wenden können. Die Vorlage geht nun in den Ständerat.



Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 6. Mai 2025 veröffentlicht.