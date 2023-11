Warum soll das jetzt geändert werden?

Eine Studie der Universität St. Gallen schätzte für letztes Jahr, dass Schweizerinnen und Schweizer im Ausland rund 8,5 Milliarden Franken ausgeben. Besonders Schweizer Detailhändler in Grenzregionen haben aufgrund des Einkaufstourismus einen Wettbewerbsnachteil. Die Kantone St. Gallen und Thurgau haben deswegen eine Standesinitiative eingereicht, in der sie die Abschaffung der Wertfreigrenze fordern. Zudem hat das Parlament eine Motion der Finanzkommission des Nationalrats gutgeheissen, die die «Steuergerechtigkeit im Grenzverkehr» verbessern will.