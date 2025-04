Ex-Chef soll ehrverletzendes Flugblatt verteilt haben

Wie das «St. Galler Tagblatt» Ende März berichtete, wurde M. A. bereits am 24. Dezember Opfer einer Verunglimpfung: Jemand hatte an seinem Wohnort Flugblätter mit seinem Namen und Bild in etliche Briefkästen verteilt, dazu der Hinweis «Achtung, Pädophiler». M. A. hat gemäss eigenen Aussagen Hinweise, dass David Z. auch für diese Schmutzkampagne verantwortlich sein könnte. David Z. sagte dem «St. Galler Tagblatt», die Vorwürfe träfen nicht zu. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.