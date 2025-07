Das Kleingedruckte

Aber was gilt, wenn der Konzertveranstalter sich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) alle Rechte am Bildmaterial zusichert? So wie die Firma TAKK AB Entertainment AG, die etwa die Coldplay-Konzerte in der Schweiz veranstaltet. In ihren AGB steht, dass Veranstaltungsbesucher unwiderruflich einwilligen, dass Aufnahmen veröffentlicht werden dürfen.