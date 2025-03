Die St. Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli und die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr verlangten in zwei gleichlautenden Vorstössen eine Erhöhung der Mindestfranchise. Die letzte Erhöhung sei im Jahr 2004 erfolgt, seither seien die Kosten für die Grundversicherung massiv gestiegen. Das müsse in der Franchise abgebildet werden. Um welchen Betrag sie steigen soll, sagen Friedli und Gutjahr in den Vorstössen nicht.