Gibt es weitere Kritik?

Ärztinnen und Ärzte sind heute weitgehend frei in ihrer Wahl, wo sie ihren Beruf ausüben wollen. Um eine Arztpraxis zu eröffnen, müssen sie in erster Linie die im jeweiligen Kanton vorgeschriebenen beruflichen Qualifikationen erfüllen. Es gibt deshalb vor allem in den Ballungszentren Zürich, Basel und Genf viel mehr Fachärzte als in anderen Regionen. Das hat Folgen für die Prämien, denn jede neue Praxis verursacht zusätzliche Kosten.