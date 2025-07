Bestehen keine Alternativen dazu, den Giftnotruf einzustellen, falls kein Geld vom Bundesamt kommt?

Wir haben schon alle Optionen diskutiert. Wenn wir etwa den Nachtdienst abschaffen, sparen wir höchstens 200’000 bis 300’000 Franken. Dabei rufen in der Nacht vor allem Spitalärzte an. Wir riskieren so, dass die Qualität der Behandlung auf den Notfall- und Intensivstationen sinkt. Den Giftnotruf abzuschaffen, heisst, ein beliebtes, niederschwelliges Angebot abzuschaffen.