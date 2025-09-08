Das Bundesamt für Gesundheit stellt sich auf den Standpunkt, es habe seinen Beitrag sogar erhöht. Zudem würden Spitäler nur wenig zahlen, obwohl sie von Ihren Leistungen profitieren.

Das stimmt nicht. Das Bundesamt für Gesundheit hat seinen Beitrag einmalig um 40’000 Franken erhöht. Für nächstes Jahr haben sie wieder den Beitrag aus den Vorjahren angekündigt, der etwa zehn Prozent unserer Gesamtkosten deckt. Wenn sich die Spitäler stärker an den Kosten beteiligen würden, brächte das höchstens 400’000 bis 600’000 Franken zusätzlich. Der administrative Mehraufwand wäre aber beträchtlich. Und wir riskieren, dass die Spitalärzte wegen der höheren Kosten nicht mehr anrufen und sich so die Behandlung der Patienten verschlechtert.