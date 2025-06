Das Technorama in Winterthur hat das Symbol bereits eingeführt. Seit dem 4. Mai können Besucherinnen und Besucher die Bändel kostenlos an der Kasse beziehen. Auf seiner Website erklärt das Wissenschafts-Erlebniszentrum: «Mit dem Lanyard möchten wir zeigen: Du bist willkommen. Und du darfst dich bei uns sicher und verstanden fühlen.» Die Sunflower-Lanyards seien in verschiedenen Situationen hilfreich. Beim Anstehen in Schlangen, beim Bedarf an schnellem Zugang zur Toilette oder an einem Sitzplatz oder in lauten und überfüllten Bereichen.