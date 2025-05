Das Technorama in Winterthur hat das Symbol bereits eingeführt. Seit dem 4. Mai können Besucherinnen und Besucher die Bändel kostenlos an der Kasse beziehen. Auf seiner Website erklärt das Wissenschafts-Erlebniszentrum: «Mit dem Lanyard möchten wir zeigen: Du bist willkommen. Und du darfst dich bei uns sicher und verstanden fühlen.» Die Sunflower Lanyards seien in verschiedenen Situationen hilfreich. Beim Anstehen in Schlangen, beim Bedarf nach schnellem Zugang zur Toilette oder einem Sitzplatz oder in lauten und überfüllten Bereichen.