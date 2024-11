Was halten Sie davon, wenn Menschen in einem «therapeutischen Setting» zu Selbstfindungszwecken LSD einwerfen?

Selbstfindung und Selbsterfahrung gehören nicht zu den aktuell legalen bewilligbaren Anwendungen. Entsprechend gibt es dafür auch keine Ausnahmebewilligungen des BAG. Bei unkontrollierten Anwendungen ist zudem keine Qualitätssicherung bei den Produkten und der Betreuung gegeben. Die Drogen werden illegal beschafft. Man hat also keine Ahnung, wie viel und was genau drin ist.